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Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdür yardımcısı: 25 Aralık dosyasının arkasındayım

Emniyet'te gerçekleştirilen 3. dalga 'paralel yapı' operasyonunda gözaltına alınan eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı serbest bırakıldı

02 Eylül 2014 18:52

'Paralel yapı' soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevkedilen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy ifadesinde, 25 Aralık dosyasının arkasında olduğunu söyledi.

Al Jazeera'den Murat Eğilmez'in haberine göre, Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy'un avukatı Murat Erdoğan, müvekkillerinin emniyette ifade verdiklerini ve suçlamaları reddettiklerini söyledi. Erdoğan, müvekkillerinin 'takipsizlik' kararı verilen 25 Aralık soruşturma dosyasının arkasında olduklarını beyan ettiklerini söyledi.

Erdoğan, "Savcı bey bugün 17 şüphelinin ifade ve mahkemeye sevk işlemlerinin yapılacağını söyledi. Ben Kazım Bey ifade verirken yanında bulundum. Dosyada yapılan tespitleri teyit etti, bilgi ve belgelere göre soruşturma yürüttüklerini, takipsizlik verilen dosyanın tamamının arkasında olduğunu ifade etti" dedi.

 

'Savcı, dolaylı olarak hükümeti yıkmaya teşebbüse sokuyor'

 

Savcılığın örgütlü bir suça atıfta bulunmadığını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Ortada örgütlü bir suç yok zaten. Gizliliğin ihlali söz konusu. Devlet büyüklerinin dinlemelere takılmasıyla ilgili. Savcı, devlet büyüklerini de dinlemiş tahkikat evrakına yazmışsınız, fezlekeye koyarak suç işlemişsiniz diyor ve dolaylı olarak bunu hükümeti yıkmaya teşebbüse sokuyor."

 

Operasyonda 33 polis gözaltına alındı

 

Organize Suçlar ve Mali Şube ekiplerinin yürüttüğü operasyonda pazartesi 06.30 sıralarında aralarında eski emniyet müdür yardımcıları Mahir Çakallı ve Hamza Tosun ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'nin eski müdürü Yakup Saygılı ve eski müdür yardımcısı Yasin Topçu'nun da bulunduğu 14'ü rütbeli 33 polis gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 2'si il emniyet müdür yardımcısı, 3'ü şube müdürü, 1'i emniyet amiri, 8'i başkomiser, komiser ve komiser yardımcısı, 19'u da polis memuru.

Meslekten ihraç edilen şube müdürleri Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy ile halen Karaman'da görev yapan şube müdürü Yasin Topçu da İstanbul'da yakalandı.

 

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