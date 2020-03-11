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Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan Koronavirüs'ün ardından haksız fiyat artışı yapan firmalar hakkında inceleme

11 Mart 2020 20:29

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), temel ihtiyaç maddeleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün Koronavirüs Bilim Kurulu ile yapılan toplantı sonrası yaptığı açıklamada maskelerdeki fiyat artışına değinerek, bu artışı takip ettiklerini söylemişti. Pekcan, “Firmalar önce iç piyasanın maske ihtiyacını karşılayacak. Halkın makul fiyatlarla maskeye ulaşmasını sağlayacağız” demişti.

Pekcan, maske ve dezenfektandaki fahiş fiyata ilişkin, 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününün denetlendiğini, 2 bin 180’inin soruşturma kapsamına alındığını belirtmişti.

Ticaret Bakanı, “Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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