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Mali Şube'den İstanbul'da eş zamanlı operasyon

Operasyonda birçok kişi gözaltına alındı, içeriği hakkında ise bilgi verilmedi

19 Mayıs 2015 12:02

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şafak vakti İstanbul'da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına alındı.

Operasyona Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekât Polisleri de destek verdi. Bakırköy, Osmaniye Mahallesi, Sığırtmaç Caddesi'nde bulunan lüks bir siteye giren polis ekipleri içeride incelemelerde bulunurken başka bir ekip de Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir rezidanstaki iki daireye operasyon düzenledi. 

DHA'da yayımlanan habere göre, operasyonun içeriği hakkında ise bilgi verilmedi. 

 

Gözaltına alınan kişi rahatsızlanınca ambulansla hastaneye götürüldü

 

Öte yandan, Osmaniye Mahallesi, Sığırtmaç Caddesi'nde bulunan lüks bir sitedeki incelemenin ardından gözaltına alınan bir kişi rahatsızlanınca adrese ambulans çağırıldı. Gözaltına alınan kişi eli kelepçeli olarak ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Rezidanstaki incelemelerin ardından ise iki kişi gözaltına alındı. 

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