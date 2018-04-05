Mali operasyon yapılan Beşiktaş Belediyesi'nden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nce Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen operasyona ilişkin olarak belediyeden, "Devam eden soruşturma kapsamında her belediyede olabilecek rutin bir araştırmayla ilgili olduğu" açıklaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Beşiktaş Belediyesi'nde arama yapılıyor. Belediyenin Ulus'taki binasına giden polis ekipleri, bazı birimlerde arama başlattı.



Aramanın, Beşiktaş Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve bilgisayarların yedeklendiği belirtildi.



Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise aramanın soruşturma kapsamında rutin bir araştırma olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde yazılı ve görsel basın organlarında Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon olduğu haberleri yer almıştır. Haberlerin devam eden soruşturma kapsamında her belediyede olabilecek rutin bir araştırmayla ilgili olduğu duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, belediyenin Çırağan Caddesi'ndaki Zabıta Müdürlüğü'nde de arama yapıldığı öğrenildi.