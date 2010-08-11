Mali Kural'ın sarkması endişe yarattı

T24- Kredi derecelendirme kuruluşları mali kuralın 2012'ye kalmasıyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Türkiye'nin 2011 yılı bütçesinin mali kurala göre oluşmayacağının açıklanmasının ardından, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, mali kuralın uygulamasının ertelenmesinin 2011'de kuralda izin verilenden daha fazla bütçe açığı verilebileceğine işaret ettiğini, ancak bu durumun kredi notu üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını söyledi.



NTV'nin derlediği habere göre, Fitch'in gelişmekte olan Avrupa ülke ratingleri bölüm başkanı Edward Parker, Reuters'ın sorularına verdiği yazılı cevapta, mali kural ile potansiyel not değişiklikleri arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını belirterek, "Bu durum tıpkı daha önce mali kuralın kabul edilmesinin beklendiği dönemde olduğu gibi mali kuralın terk edilme riskinin bulunduğu şu an için de geçerli" dedi.

Türkiye'nin mali kuralının uygulamaya geçilmesindeki gecikmenin hükümetin 2011'de kuralda izin verilenden daha fazla bütçe açığı vermeyi planladığına işaret ettiğini söyleyen Parker, mali kuraldaki gecikmenin hükümetin mali kredibilitesine zarar verebileceğini söyledi.

Parker "Hükümetin politika çıpası olarak bir mali kural yaratarak beklentileri yükselttikten sonra onaylamayı veya uygulamayı geciktirerek mali kredibilitesine zarar verdiğini söyleyebiliriz" dedi.

Parker son olarak Fitch için mali gerçekleşmelerin mali kuraldan daha önemli olduğunun altını çizerek "Bundan sonraki kredi notu kararları açısından bütçe açığı ile kamu borcunun gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı önemli olacak. Tek başına kuralların yasalaşıp yasalaşmaması değil" dedi.

Fitch 3 Aralık 2009'da Türkiye'nin kredi notunu iki kademe birden artırarak yatırım yapılabilir seviyesinin bir kademe altı olan "BB+"ya yükseltmiş, görünümü ise "durağan" olarak belirlemişti. Bu not Türkiye'nin şu anda sahip olduğu en yüksek seviye.



S&P: MALİ POLİTİKALARIN GEVŞEMESİ ENDİŞESİ YARATIYOR



Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's da, Türkiye'nin 2011 yılı bütçesinin mali kurala göre oluşamayacağının açıklanmasının ardından mali kuralın uygulamasındaki ertelemenin 2011'de mali politikaların gevşemesi için baskı olduğu endişesi yarattığını söyledi.

Reuters'ın sorularını yazılı olarak yanıtlayan S&P Avrupa ülke ratingleri bölüm başkanı Frank Gill, "Mali Kural'ın uygulanmasının ertelenmesi özellikle 2011 yılındaki mali politikanın gevşetilmesi için baskı oluşturduğu için, özellikle bu yılın çok güçlü iç talep artışı göz önüne alındığında, hükümetin daha döngüsel olmayan bir mali politika uygulama taahhüdü konusunda kaygılar

uyandırmaktadır. Bu talep hızlı bir ithalat ihtiyacı doğurmuş ve dolayısıyla Türkiye'nin cari açığının artmasına yol açmıştır. Bu da ekonominin dış finansman ihtiyacını artırmıştır" dedi.

Dış finansman ihtiyacı ile hükümetin mali duruşu arasında bağlantı olduğunun altını çizen Gill, bunun bir endişe kaynağı olduğunun altını çizdi.

Gill, "Dış finansman ihtiyacı mali politikaya müdahale edebilecek, çok daha volatil bir büyüme çizgisine yol açar. Önemli olan, Türkiye'nin giderek artan dış dengesizlikleriyle gevşek bir mali duruş arasında bir bağlantı olduğudur. Ki, bu bir kaygı kaynağıdır" dedi.

Dünya çapında mali kurala sahip ülkelerde, ekonomik veya siyasi koşullar sebebiyle bu kuralların kesintisiz uygulanamadığını söyleyen Gill, süreklilik konusunda kişisel bir kaygısı bulunmadığını ifade etmesine rağmen uygulamadaki ertelemenin hükümet harcamalarını kısmak konusunda bir isteksizlik ortaya koyabileceğini ifade etti.

Gill "Mali kurallar genellikle ekonomik ve siyasi döngülerin tamamı süresince uygulanmazlar; dolayısıyla şahsen ille de Mali Kural üzerinde bu kadar ısrarcı olmayı doğru bulmuyorum. Ancak bu erteleme yetkililerin, hükümet harcamalarını kısmak için giderek daha az istekli olduklarının işareti olabilir. Mali kurallar konusundaki deneyimlerimiz farklı görünümler ortaya koyuyor" diye konuştu.



MOODY'S: NOTU ETKİLEMEZ



Türkiye'nin 2011 yılı bütçesinin mali kurala göre oluşmayacağının açıklanmasının ardından Reuters'ın sorularını yanıtlayan Moody's kıdemli analisti Sarah Carlson ise şunları söyledi: Mali kuralın gecikmesi kredi notunu olumsuz etkilemez, mevcut not ve görünüm mali kuralın TBMM'de onaylanacağı varsayımına dayanmıyordu. Mali kuraldaki gecikme Türkiye'yi önemli bir çıpadan yoksun bırakıyor, bu da seçimler öncesinde hükümetin maliye politikasını gevşetmesini kolaylaştırabilir. Maliye politikasında gevşeme Türkiye'nin borçlanma temellerini olumsuz etkiler."