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Ekonomi

MALİ KURALIN GECİKMESİ ANKARA/LONDRA (A.A)

11 Ağustos 2010 18:13

-MALİ KURALIN GECİKMESİ ANKARA/LONDRA (A.A) - 11.08.2010 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu kıdemli analisti ve Başkan Yardımcısı Sarah Carlson, Mali Kuralın uygulamasının uzun süre gecikmesinin, Türkiye'yi mali politika çıpasından yoksun bırakarak, sıkı maliye politikasının gevşemesine neden olacağını söyledi. Sarah Carlson, Mali Kuralın gecikmesinin muhtemel etkileri konusunda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mali Kuralın, mali disiplin ve diğer ekonomik parametrelere etkisi açısından önemine dikkat çekti. Sıkı mali politikanın gevşetilmesinin, Türkiye'nin kredibilitesini de olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Carlson, bu gevşemenin ise sadece borç ve mali açık üzerinde değil, dış finansman üzerinde sorun yaratabileceğini, kamunun borçlanmasının, özel sektörün borçlanma imkanlarını daraltabileceğini, ayrıca enflasyonun kontrolü üzerinde baskı oluşturacağını kaydetti. -KREDİ NOTUNU OLUMSUZ ETKİLEMEZ- Carlson, Türkiye'nin mevcut Ba2 kredi notu ve durağan görünümünün, doğrudan Mali Kuralın yasalaşmasına bağlı olmadığını, bu nedenle, ekonomik parametrelerin aksine kredi notunu olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.  

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