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Ekonomi

'Mali Kural yasasının yokluğu Türkiye'nin kredi notunu etkilemez'

Moody's mali kuralın yapısı ve uygulanmasının, yasanın geçmesinin ertelenmesinden daha önemli olduğunu söyledi.

16 Temmuz 2010 03:00

T24 - Maliye Bakanı'nın "Mali Kural yasası bu döneme yetişmedi" açıklaması ardından konuşan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's'in üst düzey yetkilisi, mali kuralın yapısının uygulanmasının, yasasının geçmesinden daha önemli olduğun söyledi. Fitch'in Gelişen Avrupa Ekonomileri'nden Sorumlu Başkanı Edward Parker'da Fitch için mali sonuç ve çıktıların kurallardan daha önemli olduğunu söyledi. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Gelişmekte olan Avrupa Ekonomilerinden Sorumlu Başkanı Edward Parker, Mali Kural yasasının ertelenmesinin, Türkiye'nin notunu etkilemeyeceğini söyledi. 

Parker yaptığı açıklamada, mali kuralla, derecelendirme arasında doğrudan bir bağ olmadığını ifade ederek, ''Fitch için mali sonuçlar ve çıktılar, mali kurallardan daha önemlidir'' dedi. 

Türkiye'nin bütçe açığını azaltmasının ve borçların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) oranının azalan eğilim göstermesinin, Fitch'in gelecekteki derecelendirme değerlendirmeleri için önemli olduğunu belirten Parker, ''Kuralların tek başına geçmesi etkilemez'' dedi. Parker ayrıca, mali kuralların, tahmin edilebilirlik, disiplin ve şeffaflığa katkı sağlayacağını kaydetti.


Moody's: Zamanında onaylanan mali kurul güven sağlayacak


Bir diğer uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in üst düzey analisti Sarah Carlson da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mali kuralın yapısı ve uygulanması bu yasanın geçmesinin kısa bir süre için ertelenmesinden çok daha önemli. Ancak, 2011 bütçesi için parlamento tarafından zamanında onaylanacak bir mali kural, olumlu değerlendirilecektir çünkü bu Türkiye'ye mali politikası için güven sağlayacaktır.''

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugünkü (16 Temmuz 2010) açıklamasında, Mali Kural yasasına ilişkin çalışmaların bu döneme yetişmediğini söyleyerek, ''Daha sonraki dönemlerde tabii ki değerlendirilir'' demişti.


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