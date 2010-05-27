Mali Kural Tasarısı TBMM'de

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Tasarının genel gerekçesinde, Türkiye'de ''Mali kuralın uygulanması için zamanlama ve altyapı açısından gerekli şartların oluştuğu görülmektedir'' denildi. Gerekçede, tasarıyla, uygulanacak mali kuralın gerek kapsam, gerekse hesaplanması açısından Avrupa Birliği (AB) müktesebatıyla uyumlu olacağı ifade edildi. Tasarıda döner sermayeli işletmeler ile mahalli idareler için destekleyici düzenlemelere de yer veriliyor. Genel gerekçede, tasarıda, ''Toplam kamu kesiminin mali disiplini de gözetilerek, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) için de ayrı bir kural tanımlandığı'' da belirtildi.





Mali kurala ilişkin esas ve ilkelerin yer aldığı tasarı toplam 12 maddeden oluşuyor.