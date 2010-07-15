'Mali Kural' ertelendi

T24- Meclis çalışmaları uzadı. Mali Kural, yeni yasama yılına kalıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, son anda muhalefetle uzlaşma olmazsa süre kalmayacağı için gelecek hafta cuma günü, Mali Kural görüşülmeden Meclis'in tatile gireceğini söyledi.



23 Temmuz Cuma günü Meclis tatile girecek.







AK Parti, tatil öncesi çalışma takvimine ilişkin yeni düzenleme yaptı. Gelir vergisinin de içinde olduğu çeşitli kanunlarda değişiklik ön gören tasarı, süre sınırlaması nedeniyle öne alındı.





Mali Kural ile ilgili tasarı sona bırakıldı. Mali Kural'ın acil olmadığı, 1 Ocak 2011de yürürlüğe girmesi nedeniyle tasarı ekim ayında başlayacak yeni yasama yılında gündeme girecek.





Meclis, bu hafta gelir vergisi, uluslararası anlaşmalar ve taş atan çocuklar görüşüldükten sonra tatile girecek.