Mali krizdeki IŞİD balık ve araba ticaretine başladı

Petrol bölgelerine olan hakimiyetlerini kaybettikten sonra ekonomik zorluklar çekmeye başlayan IŞİD, yeni gelir kaynakları elde etmek için araba ve balık ticaretine başladı. Irak Merkezi Soruşturma Bürosu, IŞİD'in para bulmak için, balıkçılık ve araç satışına başladığını açıkladı.

NTV'nin haberine göre, Amerikalı yetkililer, IŞİD'in uzun süredir gelir sağladığı balık çiftliği işine geri döndüğünü doğruladı. Bağdat’ın kuzeyine kurulan balık çiftlikleri IŞİD tarafından 2007 yılından beridir gelir kaynağı olarak kullanılıyordu.

IŞİD'in sadece 2 yıl önceki gelirinin, yıllık 12 milyar lira olduğu belirtiliyordu. Bu gelirin büyük çoğunluğu petrol ve doğalgazdan geliyordu.

Petrol tesisleri büyük ölçüde yok edilen örgüte ait 800 milyon dolar nakit, ABD tarafından yapılan hava saldırılarında imha edilmişti.

Yapılan operasyonlar ve kaybedilen topraklar nedeniyle IŞİD’in gelirinin bir önceki yıla göre aylık 56 milyon dolar düştüğü tahmin ediliyor.

Para sıkıntısı çeken örgütün masraflarını karşılamak için yeni alanlara yöneldiği ifade edildi.

Musul yıl sonundan önce alınabilir

Irak'ın ikinci en büyük kenti olan Musul'un IŞİD’ten kurtarılması için başlatılan operasyonlar da devam ediyor. ABD Başkanı Barack Obama yıl sonundan önce Musul'un IŞİD'ten kurtarılabileceğini açıklamıştı.