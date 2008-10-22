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Dünya

Mali kriz İngiliz Kraliçesi'ni vurdu!

Dünyayı vuran mali krizden İngiliz Sarayı da nasibini aldı. Kraliçe, Slovenya ve Slovakya gezisinde, 20 yıllık kumaşı sandıktan çıkarıp elbise diktirdi

22 Ekim 2008 03:00

İngiltere, dünyayı vuran mali kriz nedeniyle derin bir ekonomik durgunluğa girmekten korkarken, bir dönem ‘üzerinde güneş batmayan imparatorluk’ olarak anılan ülkenin sarayı da krizden nasibini aldı.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, eşi Prens Philiph ile çıktığı Slovakya ve Slovenya gezisinde yeni kıyafetler giymek yerine, 20 yıl önce Ortadoğu’dan getirdiği kumaşlardan bir elbise diktirdi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Kraliçe’nin devam eden son yurtdışı gezisiyle ilgili haberinde, küresel mali krizin Kraliyet ailesini de tasarrufa ittiğini yazdı. Gazetede yayımlanan habere göre Kraliçe İkinci Elizabeth ziyaret öncesinde yeni giysiler almak üzere alışverişe çıkmadı ve saray terzisine, 20 yıl önce bir Ortadoğu gezisi sırasında hediye edilen kumaştan elbise diktirdi.

Resmi yemekte giydi

Kraliçe İkinci Elizabeth, Slovenya Devlet Başkanı Danilo Türk tarafından dün gece onuruna verilen akşam yemeğinde de, resmi davetlere uygun bir tarzda diktirdiği bu kıyafetle basına poz verdi. Gümüş ve altın işlemeli kumaştan dikilen elbisenin yaka ve kol bölümüne eklenen kürkler de dikkat çekti.

Prens, 51 yıllık pantolonunu giyiyor

Buckhingham Sarayı’ndan bir sözcü, elinin sıkılığıyla bilinen Kraliçe ile ilgili açıklamasında, “Majesteleri her zaman çok tutumludur. Özellikle saraydaki enerji tasarrufu uygulamaları meşhurdur. Kraliyet Ailesi üyeleri, para tasarruf edebilecekleri her yerde yeniden kullanım yöntemlerine başvururlar. Bir odadan çıkarken her zaman lambaları söndürürler. Prens Philip, 51 yıl önceki pantolonlarını giymesiyle bile gündeme gelmişti” diye konuştu. (Tempo24)

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