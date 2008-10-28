‘Mali kriz henüz bitmedi, uluslararası otoriteler hazır olmalı’

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı John Gieve, mali krizin henüz sona ermediğini belirterek, "Gerektiğinde hareket etmek için uluslararası otoriteler hazır olmalı" dedi.



Gieve, yaptığı açıklamada, İngiltere ve diğer yerlerdeki önlemler paketlerinin özellikle bankalar için beklentileri önemli ölçüde düzelttiğini, ancak krizin sona erdiğini söylemenin çok erken olduğunu kaydetti.



John Gieve, dünya genelinde otoritelerin tetikte olması ve gerekirse harekete hazır olması gerektiğini ifade etti.



Son 15 aydaki gelişmelerden öğrenilmesi gereken üç özel ders olduğunu belirten Gieve, ilk olarak, para politikası ile düzenleyici kuruluşlar ve piyasalar arasındaki açığın kapatılması için makro düzeyde ihtiyatlı politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.



Gieve, diğer iki dersin de İngiltere'de bankaların başarısızlığını engelleyen bir sistem olması ve sınır ötesi krizlerin yönetiminin geliştirilmeye ihtiyaç duyulması olduğunu ifade etti.

