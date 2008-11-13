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Ekonomi

Mali kriz dünya güvenliğini tehdit ediyor

Mali krizin yol açtığı küresel ekonomik dar boğazın, yüz milyonlarca insanı daha yoksul ve kızgın hale getireceği için dünya güvenliğine yönelik en büyük te

13 Kasım 2008 02:00

Mali krizin yol açtığı küresel ekonomik dar boğazın, yüz milyonlarca insanı daha yoksul ve kızgın hale getireceği için dünya güvenliğine yönelik en büyük tehdit olduğu bildirildi.

Oksford Araştırma Grubu (OAG) bugün yayımladığı yıllık güvenlik değerlendirme raporunda, kriz nedeniyle işsizliğin artması ve pazarların çökmesinin etkin sosyal güvenlik sistemine sahip olmayan gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu ve yetersiz beslenmeyi artıracağı belirtildi.

Bunun da ümitsizliği körükleyeceği ve radikal ve şiddetli toplumsal hareketlerin artmasına yol açacağı belirtilen raporda, bu hareketlerin güç kullanılarak kontrol altına alınacağı kaydedildi.

Bu durumun ilk göstergelerinin Çin'deki toplumsal ayaklanmalar ve Hindistan'da Maocu isyanın şiddetlenmesi olduğu belirtilen raporu yazar Paul Rogers, "son iki kuşağın en derin ekonomik krizi ile karşı karşıyayız" dedi.

OAG danışmanı olan Bradford Üniversitesi profesörlerinden Rogers, bu krize "ya küresel bir topluluk olarak ya da güçlü ve zengin ülkelerden oluşan dar bir grup olarak tepki gösterebiliriz" diye konuştu.

Raporda zengin ülkelerin şimdiye kadar krize karşı, aralarındaki mali işbirliğini iyileştirmeye yönelik önlemler üzerinde yoğunlaştıklarını ve bu önlemlerin yoksul ülkelerle çok az ilgisi olduğunu belirten Rogers, "bunun yerine, bu fırsatın, son 30 yıldır en kötü durumunda olan zengin-yoksul bölünmesini tersine çevirecek temel ekonomik reformları uygulamaya koymak için kulanılması gerektiğini" söyledi.

Raporda dünyayı daha az güvenli hale getiren diğer faktörlerin iklim değişikliği, enerji kaynakları üzerindeki rekabet ve güçlü seçkinlerin güvenliği genellikle askeri güçle sürdürme eğilimi olduğu belirtildi.

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