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Dünya

Mali kriz cinneti 5 can aldı

Krizden en çok etkilenen ABD'de, işsiz kalan bir finans uzmanı, eşini, 3 çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti.

07 Ekim 2008 03:00

ABD'deki krizden en çok etkilenen bölgelerden biri olan California eyaletinde işsiz ve parasız kalan bir finans uzmanı, eşini, 3 çocuğunu ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar etti.

Polisten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki adamın önce karısını sonra kayınvalidesini sonra da 19, 12 ve 7 yaşlarındaki 3 evladını silahla vurduğu belirtildi.

Açıklamada, ismi verilmeyen ve ne kadar süredir işsiz olduğu açıklanmayan adamın ailesini katlettikten sonra intihar ettiği kaydedildi.

Cinnet geçiren adamın ciddi mali sıkıntıları bulunduğu belirtilirken, California'nın da ABD'deki mali krizden en çok etkilenen eyaletlerden biri olduğuna da dikkat çekiliyor.

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