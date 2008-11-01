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Dünya

Mali kriz cadıları da vurdu

New York'taki Cadılar Bayramı geçidinde halk mali kriz nedeniyle pahalı kostümler yerine evde kendilerinin hazırladıkları kıyafetleri giydi

01 Kasım 2008 02:00

ABD'nin New York kentinde '35. Geleneksel Cadılar Bayramı Geçidi' düzenlendi. Yürüyüşe katılan New Yorklular bu yıl etkisini iyiden iyiye hissettiren mali kriz nedeniyle pahalı kostümler alıp giymek yerine evde kendilerinin hazırladıkları kıyafetleri giymeyi tercih etti.

"Cadılar Bayramı Geleneksel Geçidi"ne yıllardır sponsor olan pek çok şirket de bu yıl mali kriz nedeniyle sponsor olmadı. Bütçesi düşük de olsa kentin Greenwich Village bölgesinde yapılan yürüyüşe ilginin büyük olduğu gözlendi.

Cadılar Bayramı'na özgü ilginç kıyafetlerle binlerce kişinin katıldığı geçidi, milyonlarca New Yorklu da televizyonlarının başında canlı yayında izledi.

Palin kıyafeti, Obama maskesi

Yürüyüşe katılanlar arasında salı günü yapılacak seçimler dolayısıyla Cumhuriyetçi Başkan yardımcısı adayı Sarah Palin gibi giyinen genç kızlar, Demokrat Parti Başkan adayı Barack Obama maskesi takanlar, bağımsız başkan adayı "Nader 2008" yazılı kostümler giyenler de vardı.

40 kişilik bir grup dansçı, Michael Jackson'un "Thriller" video klibinin 25. yıl dönümü dolayısıyla klibi yeniden canlandırdı.

'Bayram çocukları' orada da şeker topluyor

ABD'de 1960 ve 1970'lerin başında daha çok çocukların ilginç kıyafetler giyip mahalle aralarında kapı kapı dolaşarak şeker topladıkları Cadılar Bayramı, giderek büyüklerin de kutladıkları ve temel olarak eğlendikleri bir güne dönüştü. New York'ta 1973 yılından bu yana her yıl 31 Ekim günü Cadılar Bayramı yürüyüşü düzenleniyor.

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