Mali kriz Barça'yı da vurdu!

T24 - Formasında, 2011 yılında sona erecek olan anlaşma gereği her yıl 1.5 milyon euro yardımda bulunduğu UNICEF'in reklamını yapan Barcelona, yaşadığı mali krizden kurtulabilmek için 150 milyon euroluk kredi başvurusunda bulundu.



Barcelona Kulübü Başkanı Sandro Rosell, mali sıkıntı yaşadıklarını ve 150 milyon euroluk kredi başvurusunda bulunduklarını söyledi.



Rosell, RAC1 adlı radyo kanalının internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, kısa dönem ödemeleri gerçekleştirmek için nakit paraya ihtiyaç duyduklarını ve para akışını sağlamak için kredi başvurusunda bulunduklarını belirtti.





Bazı oyunuların maaşları ödenemedi





Bazı oyuncuların maaşlarını ödeyemediklerini ifade eden Rosell, 23 yaşındaki futbolcuları Dymtro Chygrynskiy'nin, kulübün ihtiyaçları doğrultusunda 15 milyon euro karşılığında Shaktar Donetsk'e satıldığını kaydetti.





