Mali: Fransa öncülüğündeki kuvvetler Timbuktu'ya giriyor

Fransız askerlerinin öncülük ettiği askeri birliklerin Mali'nin tarihi kenti Timbuktu'ya büyük bir direnişle karşılaşmadan girdikleri bildirildi.

Fransız ve Malili askeri kaynakların bildirdiğine göre, geçen haftalara kadar kenti kontrol altında tutan İslamcı militanların askerlere büyük bir direnişle karşılık vermeden kenti terk ettiler.

Ancak, Timbuktu şehrinden kaçan İslamcı militanların paha biçilmez eserlerin olduğu bir kütüphaneyi ateşe verdiği haberleri geliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, ortak güçlerin "bu savaşı kazandıklarını" belirtti.

Maliye askeri müdahalede bulunan Fransa ve Afrika Birliği askerleri, Mali askerleriyle birlikte ülkenin kuzeyine doğru ilerlemeye devam ediyor.

Bu güçler, geçen Cumartesi günü kuzey Mali'nin en büyük kenti Gao'yu ele geçirmişti.

Geçen yıl ülkenin kuzeyini ele geçiren militanlar, Fransa'nın askeri müdahalesiyle birlikte geri çekilmeye başladılar. Afrika Birliği de ülkeye gönderdiği asker sayısını takviye ediyor.

El yazmaları kütüphanesi yanıyor

Reuters ajansının açıklamasını aktardığı Timbuktu belediye başkanı, yanan kütüphanede el yazması tarihi eserlerin de olduğunu söylüyor.

Kuvvetler ilerlemeye başladığı sırada Afrika Birliği de Mali'ye daha fazla askerin gönderilmesi olasılığını konuşmak için toplanmıştı. Cumartesi akşam yaptığı açıklamada Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayrault, Malili ve Fransız askerlerin "Timbuktu'ya yakında varacağını" söyledi.

Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan BBC muhabiri Thomas Fessy, militanların çoğunun çöldeki sığınaklara saklandığını; ve şehirler kontrol alındıktan sonra bulunmalarının zor olabileceğini söylüyor. Nijer ve Çad birlikleri şehirlerin ele geçirilmesinde Malili kuvvetlere yardımcı olacak.

ABD'den yakıt yardımı

Afrika Birliği üyeleri Mali'de Fransız kuvvetlerinin başını çektiği operasyonlara birlik gönderme olasılığını Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da masaya yatırıyor. Afrika ülkeleri Fransız ve Malili kuvvetlere destek olunması için 5 bin 700 asker göndereceklerini söyledi. Çad ise buna ek olarak 2 bin asker gönderecek.

Ama şimdiye kadar gönderileceği söylenen Afrikalı askerlerden ancak ufak bir bölümü bölgeye ulaştı. Bu sırada ABD ise Fransız savaş uçakları için havada yakıt ikmali yapılmasını sağlayacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı ayrıca, askerlerinin Çad ve Togo üzerinden Mali'ye ulaştırılması planlarının görüşüldüğünü belirtti. İslami militanlar kuzey Mali'nin büyük bir bölümünü geçen sene ele geçirip katı şeriat kanunları uygulamaya başladı.

Mali'de yürütülen operasyonlarda toplam 3 bin 700 Fransız askeri yer alıyor.

İslami militanların ülkenin güneye doğru harekete geçmesiyle Fransa askeri operasyon başlattı. Ülke, başkent Bamako'nun tehdit altında olduğunu söylemişti.

Yetkililer, Fransız ve Malili askerlerin Gao'yu ele geçirdiği sırada halkın sevgi gösterisinde bulunduğunu, ama yağma olaylarıyla da karşılaşıldığını açıkladı.

Addis Ababa'daki toplantı öncesinde Mali Dışişleri Bakanı Tieman Coulibaly "Bir noktada düşmanımızın gücünün hafife alındığı söylenebilir. Ama bu terörist örgütün niyetini tüm Mali'ye ve diğer ülkelere yayma gayesinde olduğu artıkortada." diye konuştu.

Afrika Birliği, Mali hükümetinin kontrolüne geri geçen bölgelerde insan haklarının durumuna bakılması amacıyla sivil gözlemcilerin bölgeye gönderilmesini tavsiye etti.

İnsan hakları örgütleri Mali ordusunu insan haklarını çiğnemekle suçluyor.