-MALİ DİSİPLİNİN SÜRDÜRÜLMESİ ÖNEMLİ ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, artan cari açığın getirdiği risklerin sınırlanması açısından ''mali disiplinin'' önemi vurgulandı. Özette, ''Kurul üyeleri Orta Vadeli Program'ın (OVP) içerdiği perspektifi, bu yönde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirmektedir. Kurul, mali duruşun bu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun güncellenmesinin söz konusu olabileceğini tekrar vurgulamıştır'' denildi. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu 11 Kasım tarihindeki toplantısına ilişkin toplantı özetini yayımladı. Özette, Ekim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,83 arttığı, yıllık enflasyonun 0,62 puan azalarak yüzde 8,62 olduğu anımsatılarak, yıllık enflasyondaki azalışta geçen yılın yüksek bazının etkisine işaret edildi. -''İŞLENMEMİŞ GIDA, ENDEKS TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK SEVİYEDE''- Gıda ve alkolsüz içecekler grubunun yıllık enflasyonunun Ekim'de 1,75 puan artışla yüzde 17,08'e ulaştığı kaydedilerek, gıda grubunun yıllık enflasyona katkısının 4,67 puanı bulduğuna dikkat çekilen özette şu değerlendirmelere yer verildi: ''İşlenmemiş gıda fiyatları sebze fiyatlarında süregelen keskin yükselişlerle Ağustos ve Eylül aylarının ardından Ekim ayında da yüksek bir oranda artış göstermiştir. Özellikle, tarla ürünlerinden sera ürünlerine geçiş aşamasında ürün arzında meydana gelen belirgin azalmanın etkisiyle domates fiyatlarında keskin (yüzde 112 oranında) bir sıçrama gözlenmiştir. Bu artışın Ekim ayı enflasyonuna katkısı 0,85 puan olmuştur. Diğer taraftan, işlenmemiş kırmızı et fiyatlarındaki artış, azalarak da olsa devam etmiştir. Sonuç olarak, işlenmemiş gıda grubu yıllık enflasyonu, endeks tarihindeki en yüksek seviye olan yüzde 31,28'e yükselmiştir. İşlenmiş gıda fiyatlarında ise ekmek ve tahıllar grubunun buğday fiyatlarındaki artışlardan etkilenmeye başladığı görülmektedir. Ayrıca, başta işlenmiş et ürünleri olmak üzere diğer işlenmiş gıda ürünlerinde de fiyat artışlarının son iki ayda hız kazandığı gözlenmektedir. Gerek kırmızı et gerekse buğday fiyatlarındaki birikimli artışlar, işlenmiş gıda fiyatları üzerinde maliyet baskısı oluşturmaya devam etmektedir.'' Kurulun, önümüzdeki aylarda işlenmemiş gıda grubu fiyatlarının yıllık artış oranlarında belirgin bir gerileme olmasını beklediği belirtildi. Son dönemde açıklanan verilerin iç talepteki artışın desteğiyle iktisadi faaliyetin toparlanmaya devam ettiğini gösterdiği kaydedilen özete göre Kurul, özellikle iç talebe yönelik öncü göstergelerden hareketle yılın son çeyreğinde iktisadi faaliyette tekrar ivmelenme olacağı değerlendirmesini yaptı. Dış talebe ilişkin belirsizliklerin devam ettiği belirtilen özette, ihracatta Ekim ayında da belirgin bir artış gözlenmediği, sipariş göstergelerinin kısa vadede güçlü bir canlanmaya işaret etmediği kaydedildi. Küresel ekonominin toparlanma hızına ilişkin aşağı yönlü risklerin devam ettiği, bu çerçevede Kurul'un, dış talebin zayıf seyri nedeniyle imalat sanayisinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelerine ulaşmasının zaman alacağını tahmin ettiği belirtildi. -''YIL SONUNA DOĞRU İSTİHDAM ARTIŞI TEKRAR BAŞLAR''- Özette, istihdam koşullarındaki iyileşme devam ettiği ancak işsizlik oranlarının halen yüksek seviyelerde bulunduğu kaydedilerek, Kurul üyelerinin görüşüne ilişkin şunlar aktarıldı: ''Kurul üyeleri, işgücü piyasası gelişmelerinin üçüncü çeyrek üretimindeki yavaşlama ile uyumlu olduğuna dikkat çekmiş, iktisadi faaliyetteki toparlanmaya paralel olarak yılın sonuna doğru istihdam artışının tekrar başlayacağı öngörüsünde bulunmuştur. Bununla birlikte Kurul, işsizlik oranlarının bir müddet daha kriz öncesine kıyasla yüksek seviyelerde seyredeceği ve birim iş gücü maliyetleri üzerinde belirgin bir baskı hissedilmeyeceği öngörüsünü yinelemiştir.'' -ÇIKIŞ STRATEJİSİ...- Özette, Kurulun gecelik borçlanma faizlerinin 400 baz puan indirilerek borçlanma faizleri ile borç verme faizleri arasındaki farkın artırılmasına karar verdiği anımsatılarak, ''Ayrıca Kurul, kredi koşullarındaki olumlu gelişmeleri göz önüne alarak, çıkış stratejisi kapsamındaki diğer düzenlemelerin de yürürlüğe koyulmasının uygun olacağını ifade etmiştir'' denildi. Özete göre, emtia fiyatlarının seyri, enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Kurul üyeleri, özellikle pamuk ve buğday gibi tarımsal emtia ürünlerinin fiyatlarında gözlenen yüksek oranlı artışlara dikkati çekti. Toplam talebin henüz enflasyon üzerinde yukarı yönlü belirgin bir baskı oluşturacak düzeye gelmemiş olması ve Türk lirasının güçlü konumu, tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların temel mal ve hizmet fiyatları üzerindeki yansımalarını sınırlıyor. Ancak Kurul bununla birlikte, emtia fiyatlarındaki gelişmelerin genel fiyatlama davranışı üzerindeki etkilerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti. -MALİ DİSİPLİNE VURGU- Merkez Bankasının, para politikası stratejisini oluştururken maliye politikasına ilişkin gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiği belirtilen özette, şunlar kaydedildi: ''Mevcut konjonktürde iç ve dış talep arasındaki ayrışmaya bağlı olarak artan cari açığın getirdiği risklerin sınırlanması bakımından kamu tasarruflarının artırılması, dolayısıyla mali disiplinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Kurul üyeleri, Orta Vadeli Program'ın (OVP) içerdiği perspektifi, bu yönde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede, Enflasyon Raporunda enflasyon ve para politikasının görünümü oluşturulurken maliye politikası için OVP projeksiyonları esas alınmıştır. Bu bağlamda, 2010 yılının kalanında kamu harcamalarında geçici bir hızlanma olacağı, 2011 yılından itibaren ise faiz dışı harcamaların milli gelire oranının kademeli olarak gerileyeceği öngörülmüştür. Kurul, mali duruşun bu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun güncellenmesinin söz konusu olabileceğini tekrar vurgulamıştır.'' Para politikasının, fiyat istikrarının kalıcı tesis edilmesine odaklanmayı sürdüreceği belirtilen özette, ''Orta vadede mali disiplinin sürdürüleceğine dair taahhütlerin yerine getirilmesi ve yapısal reform sürecinin güçlendirilmesi, ülkemizin kredi riskindeki göreli iyileşmeye katkıda bulunarak makroekonomik istikrarı ve fiyat istikrarını destekleyecektir. Bu çerçevede, OVP'nin ve Avrupa Birliği'ne uyum ve yakınsama sürecinin gerektirdiği yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusunda atılacak adımlar, büyük önem taşımaktadır'' denildi.