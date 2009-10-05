'Mali disiplinin değerini en iyi Türkiye bilir'

Durmuş Yılmaz, IMF-Dünya Bankası toplantılarında 35 yıllık yüksek enflasyon geçmişinin Türkiye'ye mali disiplinin değerini öğrettiğini söyledi.



Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, krizin Türkiye'ye dış ticaret kanalıyla girdiğini belirterek 35 yıl boyunca yüksek enflasyonla yaşamış ülke olarak mali disiplinin değerini en iyi Türkiye'nin bileceğine dikkat çekti.



IMF-Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde dün "Merkez Bankalarının Küresel Tecrübelerinden Dersler" isimli seminer, Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Yılmaz, krize karşı bugüne kadar hiç uygulanmamış tedbirlerin yürürlüğe sokulması gerektiğini ancak krizin ne zaman biteceğinin bilinmemesi nedeniyle ne tedbirlerin sonuçları hakkında kesin konuşulabildiğini ne de ne yapılacağının net olmadığını söyledi.



Yılmaz, bu krizde en zor konunun, hastanın ne şekilde tedavi edileceği konusu olduğunu belirterek, dünya finans mimarisinin yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı olduğu tezlerine katıldığını ifade etti. Yılmaz, 30 yıllık Merkez Bankası çalışanı ve bir Merkez Bankası Başkanı olarak, "Bankalar likidite yönetimine dikkat etmeli, bunun için spesifik çalışmalar yapmalı, iş yaptığı kişilere ve firmalara çok dikkat etmeli" dedi. Ayrıca Yılmaz, krizden ders çıkarmak için de uygun bir dönemde olunduğunu söyledi.



Krize ilaç, kendi kendini sigorta



Meksika Merkez Bankası Başkanı Guillermo Ortiz, kriz öncesinde yeterli ve bol rezervleri olduğunu düşünmelerine rağmen krizin uzun sürmesiyle tedirginlik yaşamaya başladıklarını belirtti. Ortiz uluslararası finans mimarisinin yeniden şekillenmesine ilişkin olarak da "Rezerv havuzunun yaratılması için nasıl bir mekanizmaya ihtiyacımız var? Yeni mimarinin temeli işte bu olmalı" dedi.

Brezilya Merkez Bankası Başkanı Henrique Meirelles ise krize karşı her ülkenin kendi kendini sigorta etmesinin gelecek için en iyi yol olduğunu son krizin gösterdiğini savundu. Kriz sürecinde piyasalara 60 milyar dolarlık likidite akıttıklarını hatırlatan Meirelles, bu likiditenin çok büyük bir bölümünün (yaklaşık yüzde 42) küçük bankalara gittiğini belirtti. Meirelles, işsizliğin şu anda 2008 seviyesine yaklaştığını ancak ağustosta iş yaratma oranının, tarihteki en iyi ağustos dönemini yaşadığını belirtti.



Krizden çok fazla etkilenmeyen Brezilya'nın 2010'da yüzde 4 büyümesini beklediklerini söyleyen Meirelles, "İç tüketim artıyor ve büyümede lokomotifimiz bu olacak. Brezilya tekrar büyümeye başladı" dedi.

