-MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - 15.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü ekonomi yönetimine açık bir talimat vererek, ''mali disiplinden taviz ve seçim ekonomisi havası oluşturacak, o anlama gelebilecek hiç bir uygulama istemediğini'' ifade ettiğini bildirdi. Babacan ve OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 2010 Türkiye İnceleme Raporu'nun açıklanması dolayısıyla düzenlenen toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Babacan, mali kural ile ilgili bir soru üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mali kural ile ilgili son açıklamaları yaptığını belirterek, şöyle devam etti: ''Bizim hükümetimiz adına Sayın Başbakanımızın mali kural ile ilgili söylediği neyse durum odur. Onun üzerine bizim tekrar yorum yapmamız tekrar o konuyu uzatmamızın ben çok faydasını görmüyorum. O konu bir kenarda durur biz de geleceğe bakarız. Önümüzde önemli kararlar var, kritik dönemler var. Dünya ekonomisi sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bizim bir 2011 özel yılımız var. Genel seçimlerin olacağı bir yıl. Ancak şunu da açık ifade edeyim ki. Pazartesi günü Başbakanımız bize, ekonomi yönetimine açık talimat verdi. Bizi, 'mali disiplinden taviz istemiyorum, seçim ekonomisi havası oluşturacak, o anlama gelebilecek hiçbir uygulama istemiyorum. Şimdiye kadar uygulamalarımız neyse aynen sıkı bir şekilde bu işe devam edeceğiz, ona göre işinizi nasıl yapacaksanız yapın' şeklinde talimatlandırdı. Bu çerçevede Ekonomi Koordinasyon Kurulunu yaptık. Bu şekilde de devam ettireceğiz.'' Babacan, mali kural ile ilgili tartışmanın da artık bitirilmesi gerektiğini ifade ederek, Bunu çok uzatmanın bir anlamı, faydası yok. Biz şu anda önümüzdeki kritik döneme bakacağız'' diye konuştu.