"Mali disiplin" sözde kaldı; ödenek üstü giderler fırladı!

Sayıştay 2016 yılı raporunda ödenek üstü giderler ile yedek ödenekteki artışa dikkat çekti. Rapora göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümetin ve ekonomi yönetiminin sık sık dile getirdiği “mali disiplin” söylemi sözde kaldı. Ödenek üstü giderler fırladı.

Sayıştay 2016 yılı genel uygunluk bildirimi raporunda mevzuatta yer alan hükümlere dikkat çekerek, “belirli hizmetler için bütçeye konulmuş bulunan ödeneklerden fazla harcama yapılmamasının ödenek kullamında esas olduğunu” belirtti.

Raporda, ödenek üstü gider tutarının genel bütçeli idareler için 21 milyar 255 milyon 601 bin 867.78 TL, özel bütçeli idareler için de 3 milyon 672 bin 129.14 TL olmak üzere merkezi yönetim toplamında 21 milyar 259 milyon 273 bin 996.92 TL’ye ulaştığına işaret edildi. Rapora göre, ödenek üstü gider tutarında ilk sırada 16.2 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci sırada 4.8 milyar lira ile Emniyet Genel Müdürlüğü, üçüncü sırada ise 89.9 milyon lira ile Diyanet İşleri Başkanlığı yer aldı. Sayıştay, “yedek ödenekteki” artışa da dikkat çekte. Raporda, “2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 6. maddesi ile Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiler dâhilinde yapılan ödenek aktarmaları sonucunda, yedek ödenek tutarı 35 milyar 480 milyon 714 bin 953 TL’ye ulaşmıştır. Bu tutar, 582 milyar 809 milyon 360 bin 232.33 TL’lik genel bütçeli idareler yıl sonu toplam ödeneğinin yüzde 6.09’una tekabül etmektedir” denildi. Rapora göre ayrıca 2015 yılında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin silinen kamu alacakları toplamı 471 bin 701.79 TL iken 2016 yılında 8 milyon 125 bin 338.45 TL’ye çıktı.

Kayıtdışı taşımacılık!

Sayıştay’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı denetim raporunda “Karayollarında yetki belgesine sahip olmadan (kayıtdışı) taşımacılık yapan önemli miktarda karayolu taşıma aracının bulunduğu” tespiti yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü raporunda da 2016’da, köprü ve otoyollarda toplam 76 milyon 995 bin 898 TL kaçak geçiş bedeline ilişkin gelir tahakkuk kaydı yapılmadığı ve mali tablolarda yer verilmediği eleştirisinde bulunuldu.