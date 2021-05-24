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Dünya

Mali'de devlet başkanı, başbakan ve savunma bakanı askeri üsse götürüldü!

24 Mayıs 2021 23:47

Mali ordusunun Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakan Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Souleymane Doucoure’nu başkent Bamako'nun dışındaki Kati'deki bir askeri üsse götürdüğü bildirildi.

Mali ordusunun geçtiğimiz sene ağustos ayında yapılan darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Souleymane Doucoure’nu başkent Bamako'nun dışındaki Kati'de bulunan bir askeri üsse götürdüğü bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Mali’de geçtiğimiz sene 18 Ağustos’ta başkent Bamako’ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda silah sesleri duyulmuş, daha sonra ülkenin Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita askerler tarafından alıkonulmuştu.

Kati garnizonuna götürülen Keita, devlet televizyonundan kısa bir konuşma yaparak istifasını açıklamıştı. Alıkonulan devrik Devlet Başkanı Keita, ilerleyen günlerde ise serbest bırakılmıştı.

Mali ordusunun darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Souleymane Doucoure'yu tutukladığı ve başkent Bamako’nun 15 kilometre dışındaki Kati’de bulunan bir askeri üsse götürdüğü bildirildi.

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