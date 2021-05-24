Mali'de devlet başkanı, başbakan ve savunma bakanı askeri üsse götürüldü!

Mali ordusunun Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakan Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Souleymane Doucoure’nu başkent Bamako'nun dışındaki Kati'deki bir askeri üsse götürdüğü bildirildi.

Mali ordusunun geçtiğimiz sene ağustos ayında yapılan darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Souleymane Doucoure’nu başkent Bamako'nun dışındaki Kati'de bulunan bir askeri üsse götürdüğü bildirildi.