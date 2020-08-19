Mali'de darbeyle yönetime el koyan askerler 'uygun zamanda seçim' sözü verdi

Mali'de darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifasının ardından askeri yönetim, 'uygun zaman içinde' seçime gidilerek 'sivil siyasi dönüşüm' sözü verdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, darbenin ardından yönetimi ele alan askerler televizyondan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Gücü elimizde tutmak niyetinde değiliz" ifadeleri kullanıldı. Mali'de artan 'kaos, güvensizlik ve anarşi' ortamı nedeniyle yönetime el koydukları belirtildi.

"İnsanların İyiliği İçin Ulusal Komite" adına konuşan Col Maj Ismaël Wagué, 'uygun bir zamanda' genel seçime gidileceğini söyledi.

Mali'de dün gece askeri darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa sonrası kısa bir konuşma yapan ve orduyu düzeltme konusunda başarısız olduğunu söyleyen Keita, 10-12 Temmuz'da düzenlenen gösterilerde yaşanan can kayıpları nedeniyle de pişmanlık duyduğunu dile getirmişti. Meclisi ve hükümeti de feshettiğini kaydeden Keita, "İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Keita göreve 2013 yılında gelmiş ve 2018'de yeniden seçilmişti. Mali'de hükûmete yönelik yolsuzluk, kötüye giden ekonomi ve yetersizlik tepkilere neden olurken geçen ay anayasa mahkemesinin Mart'ta ve Nisan'da yapılan genel seçim sonuçlarını tersine çeviren kararı vatandaşların sokaklara çıkmasına neden olmuştu. Protestolar sırasında polis şiddeti nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetmişti.