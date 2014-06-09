Mali af tasarısıyla prim borçlularına emeklilik geliyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba tasarı ile 10 milyon vatandaşın bugüne kadar ödemekte zorlandığı borçları yapılandırılması öngörülüyor. Tasarı ile trafik cezasından vergi borcuna, Bağkur priminden Genel Sağlık Sigortası primine kadar vatandaşın devlete ödeyemediği tüm borçlar kapsam içine alınıyor. Buna göre, SGK primlerini yapılandıran vatandaşlar emekli olabilecek.

Takvim’de yer alan habere göre, mali af kapsamında, kamu borçlarının önemli orandaki faizleri silinerek kalan miktar 18 eşit taksit olmak üzere, 36 ayda ödenecek. Vatandaşlar 18 taksit yaptırırlarsa her iki ayda bir ödeyecekleri için borcun bitmesi 36 ayı bulacak. İsteyen vatandaş borcunu daha kısa sürede de kapatabilecek.

Emekli olacak

Toplam borç miktarının ise 75 milyar lirası Maliye'ye, 85 milyar lirası ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na olmak üzere160 milyar lirayı bulması bekleniyor. Daha önceki afta vatandaşlar borçların yüzde 40'ını yapılandırmışlardı. Uzmanlar bu yapılandırmada oranın daha da yukarı çıkabileceğini belirterek, "En yaz yüzde 50 olması bekleniyor. Bu da 80 milyar liralık borç demek. Bu para devletin kasasına girerken vatandaş da büyük bir yükten kurtulacak. Hastane hizmetleri yeniden başlayacak, binlerce insan emekli olacak" dedi.

Af herkese yarayacak

30 Nisan itibarıyla kesinleştiği halde ödenmeyen vergi, resim, harçlar ile faiz, cezai faiz, gecikme faizleri ve gecikme zamları, askerlik, nüfus, trafik para cezaları ile köprü ve otoyol kaçak geçiş, seçim para cezası bu kapsamda. Yine SSK primi Bağkur primi ve çalışan emeklilerden alınan Sosyal Güvenlik Destek Primi borçları ile Genel Sağlık Sigortası ödemeleri de affa girecek. 36 AY SÜRE VAR Borçlarını yeniden yapılandıranlar 18 taksitte ödeme yapabilecekler. Bu kapsamda 6 taksit için yüzde 1.05, 9 taksit için yüzde 1.07, 12 taksit için yüzde 1.10, 18 taksit için yüzde 1.15 katsayısı uygulanarak ödeme yapacaklar. Taksitler 2 aylık dönemler halinde ödenecek.