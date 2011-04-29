Mali af süresi 1 ay uzatıldı

T24 - Hükümetin her türlü kamu alacağını yeniden yapılandıran Af Yasası’nda süre uzatımıyla ilgili yol haritası belli oldu.



Hükümet, vatandaşın yoğun talebini de dikkate alarak başvurusu süresini uzatmaya karar verdi. Ancak bu karar, mevcut düzenlemeye göre son başvuru tarihi olan 2 Mayıs’a kadar açıklanmayacak. Süre uzatımı kararının son güne kadar bekletilmesi, hatta sürenin bittiği gün olan 3 Mayıs’ta açıklanabileceği belirtiliyor. Buna gerekçe olarak da "vatandaşın süre uzatımı nedeniyle başvurularını erteleyebileceği endişesi" gösterildi. Hükümet, başvuru süresini 1 ay uzatırken, taksit ödeme tarihini ertelememeye karar verdi. Son durumda 2 Mayıs olan başvuru süresi tarihi 1 Haziran’a çekilecek ancak taksit ödeme süresinde bir değişiklik yapılmayacak.



Haftasonu Mesai Devam Ediyor Süre uzatımıyla ilgili tartışmalar sürerken konuyla ilgili ilk ciddi mesaj, Çalışma Bakanı Ömer Dinçer’den geldi. Dinçer, önceki akşam TBMM’de verilen 23 Nisan Resepsiyonu’nda konuyla ilgili soruları yanıtlarken, başvuruların beklenenin de üzerinde devam ettiğini, gelinen noktada başvuraların büyük bir memnuniyet yarattığını belirtti. Son haftaya girerken başvuruların daha da yoğunlaştığını vurgulayan Dinçer, teşkilatlarının haftasonu da çalıştığına dikkat çekti. Bu noktada başvurularda süre uzatımının değerlendirildiğini belirten Dinçer, ancak kararın son ana kadar açıklanmayacağını söyledi. Dinçer, "Kararı 2 Mayıs’a kadar açıklamayacağız" diye konuştu. Dinçer, "Karar, başvuru süresinin uzatılmasını mı, yoksa hem başvuru süresinin hem de taksit ödeme süresinin uzatılmasını mı kapsıyor?" yönündeki soruya ise "Başvurusu süresini uzatırız ancak ilk taksit ödeme süresini uzatmayız" yanıtını verdi. Tahsilat 13.5 Milyar Lira Sigorta prim borçlarının yapılandırılması için başvuranların sayısının 1 milyonu geçtiğini ifade eden Dinçer, kurumun geçtiğimiz hafta Pazartesi günü itibarıyla 13 milyar 500 milyon liralık tahsilat rakamına ulaştığını söyledi. Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, yapılandırmayla bunun yaklaşık 560 milyon lirasının da peşin olarak tahsil edildiğini belirtti. Dinçer, bu rakamın tahsilatı hedeflenen tutarın ne kadarına karşılık geldiğine ilişkin soruya karşılık, "Rakam vermekten kaçındık, ancak yüzde 50’sinin üzerinde diyebilirim" dedi. 226 Bin Sözleşmeliye Kötü Haber Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, Başbakan Erdoğan’ın, "sözleşmeli personele kadro verileceğine" ilişkin çalışma yapılmasına ilişkin sözüyle ilgili olarak da hükümete tanınan Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisinde bu konuyla ilgili bir yetki olmadığını söyledi. Bu açıdan konunun yasayla çözülebileceğini belirten Dinçer, bu nedenle yasa değişikliği için de mecburen seçim sonrasının bekleneceğini söyledi.



Dinçer, şöyle konuştu: "Hükümete tanınan Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisinde, sözleşmeli personelle ilgili bir hüküm yok. Bu başka bir kanunun konusu, bu konuda bir gelişme olmadı. Sözleşmeli personel istihdamındaki esas mesele Doğu ve Güneydoğu’daki hizmetlerin aksamaması. Sözleşmeli personel, sabit bir kadroyla görevlendirildiği için hizmetini orada veriyor ama eğer kadroya alırsanız hastalık, eş durumu ve benzeri sebeplerle o bölgeden bu tarafa bir geçiş söz konusu olacak diye endişemiz var. Bu sorunu aşabilir miyiz diye araştırılmak üzere Başbakan bir talimat verdi. Ama biz henüz o konuya eğilemedik. Kamuda toplam sözleşmeli personel sayısı 226 bin. Kanun gerektiği için seçim sonrasına kalmasından başka zaten başka yapacak bir şey yok." Başbakan Erdoğan, önceki hafta katıldığı Memur-Sen Genel Kurulu’nda, sözleşmeli personelin kadroya geçirileceğine ilişkin taahhütte bulunmuş, bu kamuoyuna "Başbakan’dan kadro sözü" olarak yansımıştı.





