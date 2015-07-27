Malezya'nın en işlek havalimanı su alıyor

Malezya'daki Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’nın su aldığı belirtildi. Havaalanının kullanan en büyük şirket olan AirAsia, bu durumun uçuşları erteletebileceğini, uçaklara ciddi zararlar verebileceğini ve büyük bir güvenlik riski doğurduğunu söyledi.

Bloomberg’ün haberine göre; havalimanının ucuz uçuşların yapıldığı bölümündeki taksi yollarının havuza döndüğü ve uçakların su birikintilerinin üzerinden uçmak zorunda kaldığı görüldü.

Şu ana kadar havalimanındaki sorun uçak iniş ve kalkışlarını etkilemedi.

Ancak Malezyalı yetkililerin yolcular ve uçak görevlileri zarar görmeden önce bu durumu çözmeleri istendi.

AirAsia CEO’su Aireen Omar, “Havalimanı hala batıyor. Bu konuya ciddi bir çözüm bulunması gerekiyor” dedi.

Havalimanın inşaat maliyetinin 1 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.