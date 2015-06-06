Malezya'nın doğusunda deprem: 13 ölü

Malezya’nın doğusundaki Sabah eyaletinde bulunan Kinabalu Dağı 5,9 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Şu ana kadar 13 kişinin cesedine ulaşan arama kurtarma ekipleri, deprem sonrasında kaybolan 6 kişiye ise hala ulaşamadı.

Dağın yakınlarındaki Ranau kentinin polis şefi Muhammet Ferhan Lee Abdullah, "Şu anda ölü sayısı 13. Dün 2 ve bugün de 11 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Hala 6 kişi kayıp. Kayıp kişilerin nereli olduğuna dair size net bir bilgi veremem" ifadelerini kullandı.

Sabah eyaleti Turizm Bakanı Masidi Manjun da arama kurtarma ekiplerinin 137 dağcıyı kurtardığı açıkladı. Dün yerel saatle sabah 7.15’te gerçekleşen deprem sonrasında başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.