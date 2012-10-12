Malezyalı transseksüeller kıyafet davasını kaybetti



Malezya'da dört transseksüel, kadın kıyafeti giyebilmek için açtıkları davayı kazanamadı.

Transseksüeller, Malezya'daki İslami hukuka göre erkek sayılıyorlar ve kadın kıyafeti giydikleri için tutuklanıyorlar.

Bu durumdaki kişilere para veya hapis cezası verilebiliyor. Dört transseksüel, Müslüman mahkemelerinde verilen bu kararların bozulması için laik mahkemeye başvurdu.

Ancak Seremban'daki yüksek mahkeme, İslami mahkemenin kararının anayasaya aykırı olduğu savını reddetti.

Transeksüellerin avukatı Aston Paiva, mahkemeden "ifade özgürlüğünü koruyarak, cinsel ayrımcılığı engellemesini istediklerini" söyledi.

Paiva, 20'li yaşlarında olan ve makyajcılık yapan müvekkillerinin "hayal kırıklığı ve dehşet içinde olduğunu" belirtti.

BBC'nin Kuala Lumpur muhabiri Jennifer Pak, nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Malezya'da bu davaya yeterli destek bulunmasının zor olduğunu ifade ediyor. (BBC Türkçe)