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Dünya

Malezyalı kadınlar 'seks cihadı'na Türkiye üzerinden gidiyor

Malezya istihbaratı üç Malezyalı kadının Irak Şam İslam Devleti militanlarına 'moral' amacıyla 'seks cihadı'na gittiklerini açıkladı

28 Ağustos 2014 22:59

Malezya İstihbarat yetkilileri üç Malezyalı kadının militanlara ‘moral sağlamak’ için Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) katıldıklarını açıkladı. IŞİD’e sempati duyan bazı Müslüman kadınlar seks cihadı için genellikle Türkiye üzerinden Suriye’ye ve Irak’a gidiyorlar.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, bir yetkili verdiği bilgide 30’lu yaşlarının ortasında Malezyalı bir kadının geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye’ye gelerek burada kendisine sınırı geçmek için yardım edecek kişiyi bulduğunu ve bu şekilde Suriye’ye ulaştığını anlatıyor.

Malezyalı kadınların yanı sıra Avustralyalı ve İngiliz Sunni Müslüman kadınların da aynı amaçla IŞİD’e katıldığı bildiriliyor.  Bir yetkili, “Irak’ın Musul kenti IŞİD tarafından ele geçirildikten sonra evli olmayan kadınların cihat seksi için gönderilmesi emri verildi” diyor.

Aralarında kadınların da bulunduğu 600’den fazla İngiliz vatandaşı Müslüman’ın IŞİD’e katıldığına inanılıyor. İstihbarat yetkilileri 50 kadar Malezyalının da militan gruba katıldığını ifade ediyor.

 

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