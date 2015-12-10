Malezyalı imam: İslamiyet, eşcinselliğe bekar olmak şartıyla izin veriyor

Adının ‘Adik’ olduğu açıklanan Malezyalı eşcinsel bir imam, İslam dininde eşcinselliğe izin olduğunu belirtirken tarihte bunun bir çok örneği olduğunu yazdı.

GZone’un GayStarNews’ten referans verdiği haberde Malezya’da LGBT destekçisi @twt_LGBT adlı twitter hesabı üzerinden, islamiyette eşcinsellik konusunu ele alan Malezyalı imam, adını sadece ‘Adik’ olduğunu söyleyerek, sosyal ağda olay yaratan açıklamalarda bulundu.

İslamiyetin eşcinselliğe her iki tarafında bekar olması durumunda izin verdiğini söyleyen imam, tarihte de bunun önde gelen İslami figürlerce örnekleri olduğunu da yazdı.

Bu açıklamardan sonra eşcinsel olduğunu açıklayan imam, görev aldığı bölgedeki birçok müslümanın da kendisinin eşcinsel olduğunu bildiğini ve bu konu hakkında herkesin hoşgörülü olduğunu yazan imamın bu açıklamaları özellikle Malezya’da büyük tepki topladı.