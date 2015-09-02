T24 LogoT24 Logo
Dünya

Malezyalı doktor hastasının cinsel organına elini koyup, fotoğrafını çekti

Hastasının cinsel organına elini koyup zafer işareti yapan kadın doktor açığa alındı

02 Eylül 2015 01:13

Malezya’nın Johor eyaletindeki Johor Bahru hastanesinde bir kadın doktorun bir elini sedyedeki kadın hastanın cinsel organına koyup diğer eliyle zafer işareti yaptığını gösteren fotoğraf büyük tepki topladı.

Fotoğrafın Twitter’da yayınlanmasının ardından kamuoyunun ayağa kalkması üzerine olayı araştıran Sağlık Bakanlığı, fotoğrafın Johor Bahru hastanesinde çekildiğini saptadı. Malezya Sağlık Bakanı Seri Subra kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine söz konusu pozu veren kadın doktorun açığa alındığını belirterek, cezanın soruşturmadan sonra belli olacağını duyurdu.

ETİKETLER

cinsel organhastamalezyakadın doktorSeri Subra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24