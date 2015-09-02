Malezyalı doktor hastasının cinsel organına elini koyup, fotoğrafını çekti

Malezya’nın Johor eyaletindeki Johor Bahru hastanesinde bir kadın doktorun bir elini sedyedeki kadın hastanın cinsel organına koyup diğer eliyle zafer işareti yaptığını gösteren fotoğraf büyük tepki topladı.

Fotoğrafın Twitter’da yayınlanmasının ardından kamuoyunun ayağa kalkması üzerine olayı araştıran Sağlık Bakanlığı, fotoğrafın Johor Bahru hastanesinde çekildiğini saptadı. Malezya Sağlık Bakanı Seri Subra kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine söz konusu pozu veren kadın doktorun açığa alındığını belirterek, cezanın soruşturmadan sonra belli olacağını duyurdu.