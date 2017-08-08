Malezyalı Bakan: Ateizm, insan haklarına aykırı

Malezya Devlet Bakanı Şahidan Kassım, “Ateizmin insan haklarına aykırı olduğunu, anayasada ateizme yer olmadığını ve bu yüzden ateistlerin tespit edilip peşlerine düşülmesi gerektiğini” iddia etti.

Malezyalı Bakan Datuk Seri Şahidan Kassım, Malezya'daki ateistleri bulmak için halktan yetkililere yardımcı olma çağrısı yaptı.

Başkent Kuala Lumpur'da bugün bir basın toplantısında konuşan Kassım, ateist sivil toplum kuruluşlarının tespit edilmesi konusunda halktan destek isterken, "Federal Anayasa ateizmden bahsetmiyor. Ateizm, Anayasa'ya ve insan haklarına aykırı," ifadelerini kullandı. Parlamentodaki basın toplantısında Kassım, "Ateistlerin şiddetle peşlerine düşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu grupları tespit etmek için de sizden destek istiyorum," dedi.

"Dini eğitimsizlikten, ateist oluyorlar"

Arau milletvekili olan Bakan Kassım, Malezya'da özellikle Müslümanların, dini eğitimsizlik nedeniyle ateist olduğunu iddia etti: "Aslında ateist olmak istemiyorlar; bu, dini eğitimlerinin olmayışından kaynaklanıyor. Yeni düşünce ekolleri tarafından yanlışa yönlendiriliyorlar."

Müftüler, Müslüman iken ateist olanları eğitmek için müftüleri ve dini grupları göreve çağırdı.





'Ateist Cumhuriyeti' sayfasının paylaşımıyla başladı





Ülkedeki ateizm tartışmaları birkaç gün önce bir Facebook paylaşımıyla başladı.

'Ateist Cumhuriyeti' ismiyle bilinen ve sosyal medyada bir milyondan fazla takipçisi olan bir hesapta, geçtiğimiz günlerde Kuala Lumpur'da yapılan bir buluşmanın fotoğrafları paylaşılmış, ülkedeki bazı kesimler bu paylaşımlar üzerine ateistlere ölüm tehditlerinde bulunmuştu.

'Ateist Cumhuriyeti' adlı sivil toplum kuruluşu dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteriyor.

İslami Meselelerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wajdi Dusuki de bu konuyla ilgili açıklama yaparak, ateist grubu soruşturacakları sözü vermişti.





