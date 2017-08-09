Malezya'dan Türkiye'ye IŞİD tepkisi

Türkiye, iddialara göre IŞİD'e katılmak için Suriye'ye geçerken yakaladığı Malezyalıları uluslararası protokolü takip etmeyip ülkelerine haber vermeden iade etti. Yaklananalardan 16'sının arandığı belirtilirken Malezya, tepki gösterdi.

Duvar'da yer alan habere göre Türkiye’yle Malezya arasında ‘sınırdışı edilen IŞİD’ciler’ gerilimi yaşanıyor. Türkiye’nin IŞİD’e katılmak için Suriye’ye geçmeye çalışırken yakalanan bir dizi şüpheliyi haber vermeden Malezya’ya sınırdışı ettiği ve bu kişilerin bazılarının ülkeye girdikten sonra izini kaybettirdiği öne sürüldü.

Melazya’nın Türkiye’ye bu nedenle şikayette bulunduğu belirtilirken, bu ay düzenlenecek Güneydoğu Asya Oyunları öncesinde güvenlik önlemlerinin Türkiye’nin bu adımı nedeniyle üst seviyeye çıkarıldığı da iddia edildi.

"Türkiye seçenek sundu"

Reuters ajansına isim vermeden konuşan bir güvenlik kaynağı, Türkiye’nin sınırdışı edilecek militanlara uluslararası prosedür olan ‘son görüldükleri yere sınırdışı edilmek’ ile Malezya’ya gönderilmek arasında bir tercih sunduğunu öne sürdü. İddiaya göre, söz konusu militanlar da pasaport sahibi oldukları ülkelerin Malezya’yla vize serbestisi anlaşmasından yararlanıp kaçmak için ikinci seçeneği tercih etti.

Reuters’a konuşan yetkili, “Türkiye uluslararası protokolü uygulamalıydı. Onları önce en son görüldükleri yere sınırdışı etmeli, sonra da gönderilecekleri ülkeye haber vermeliydi” dedi.

Haberde Türkiye’nin kaç kişiyi bu şekilde Malezya’ya gönderdiği belirtilmedi. Ancak Malezya’nın Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi’nin geçen hafta “Türkiye’den gönderilen en az 16 militanı arıyoruz” dediğine dikkat çekildi.

Haberde, 19 Ağustos’ta Güneydoğu Asya Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkede, pazar günü başkent Kuala Lumpur’da yapılan baskınlarda 400’den fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisi de verildi. Güvenlik güçleri, “Suriye bağlantılı unsurların Malezya’da bulunmasından endişe ediyoruz” dedi.