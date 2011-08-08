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Dünya

MALEZYA'DA TOPRAK KAYMASI: 7 ÖLÜ KUALA LUMPUR (A.A)

08 Ağustos 2011 10:58

-MALEZYA'DA TOPRAK KAYMASI: 7 ÖLÜ KUALA LUMPUR (A.A) - 08.08.2011 - Malezya'da şiddetli yağmurun yol açtığı toprak kaymasında 7 kişinin öldüğü bildirildi. Polis yetkilisi, ülkenin orta kesimlerindeki Cameron dağlık bölgesinde yerlilerin yaşadığı bir köyde meydana gelen heyelanda 2 kişinin kurtarıldığını söyledi. Yetkili, Orang Asli kabilesinin yaşadığı köyde 8 saat süren arama çalışmalarının 7 kişinin cesedinin bulunmasıyla bu sabah sona erdiğini, üç evin toprak altında kalmasının ardından onlarca ailenin köyden tahliye edildiğini ifade etti. Malezya'da mayıs ayında meydana gelen toprak kaymasında 15 kişi hayatını kaybetmişti.

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