Malezya'da toplu mezarlar bulundu



Malezya polisi pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki toplu mezarlar ve yasadışı göçmen kamplarının korkunç bilançosunu aktardı. Polis, ülkenin Tayland sınırı yakınlarında 139 mezar ve insan kaçakçıları tarafından kontrol edilen 28 göçmen kampı tespit edildiğini bildirdi.

Yerleri tespit edilen göçmen kamplarının en büyüğünde en az 300 kişinin kaldığı tahmin edilirken, mezarlarda kaç cesedin gömülü olduğunun netlik kazanmadığı belirtildi.

Malezya şimdiye kadar ülkede yasadışı göçmen kamplarının varlığını kabul etmiyordu. İçişleri Bakanı Zahid Hamidi, Pazar günü basına yansıyan kamplarla ilgili olarak, ‘şoke oldukları' açıklamasını yaptı.

Tayland hükümeti, Mayıs ayında sınırın kendilerine ait tarafında kaçak göçmenlerin kaldığı, ormanda gizli kamplar tespit edildiğini açıklamıştı. Yetkililer kampların yakınlarında da Arakan Müslümanı ve Bangladeşli oldukları tahmin edilen göçmenlerin olduğu çok sayıda toplu mezar bulmuşlardı.

Güneydoğu Asya kıyılarında büyük bir göçmen krizi yaşanıyor. Çoğunluğunu Myanmar'da baskılara maruz kalan Arakan Müslümanları ve Bangladeşlilerin oluşturduğu göçmenler, deniz yoluyla Malezya, Endonezya ve Tayland'a sığınmaya çalışıyor. Üç ülke önce kıyılarını kapatmış, göçmenlerin haftalar boyu süren yolculuklarının dünyada yankı uyandırması üzerine ise göçmenlere yardım kararı alındığı açıklanmıştı.