Malezya'da 'Sadık Kadınlar Kulübü'

T24

Bakandan tepki





Kulüp sorumluları, "Eşler, birinci sınıf fahişelerden daha iyi olmalı. O zaman kocaları başka arayışlara girmez ve şiddete başvurmaz" diyor. İnsan hakları örgütleri ve Malezyalı yetkililer, bu kulübün hem erkekler hem de kadınlar için utanç verici olduğunu söylüyor.BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Malezya kendini "ılımlı Müslüman" bir ülke olarak tanımlıyor. Ülke yönetiminde kadınlar önemli roller üstlenmiş durumda. "Sadık Kadınlar Kulübü"nün fazla rağbet görmesi beklenmiyor. Ancak kadınlardan sorumlu bakan Şehrizat Abdül Celil, bu kulübün ülkenin imajına zarar vereceğini söyledi. Bakana Kazakistan ziyareti sırasında "Malezya'da kadınların hakları var mı?" ve "Kadınların kocaları tarafından köleleştiriliyor mu?" gibi sorular soruldu.Kulübün kurucuları buna benzer tepkilerin kendilerini şaşırtmadığını, Güney Doğu Asya'ya açılmayı hedeflediklerini söyledi.