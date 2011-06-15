Malezya'da 'Sadık Kadınlar Kulübü'

T24 - Malezya'da aşırı dinci bir grup, kadınlara kocalarına sadık olmayı öğretmek üzere bir kulüp açtı. Aynı grup, iki yıl önce de çok eşlilik kulübünü kurmuştu. "Sadık Kadınlar Kulübü"nün kurucuları, kadınların kocalarını yatak odasında mutlu etmesiyle aile içi şiddet ve fuhuşun önüne geçilebileceğini savunuyor.
Kulüp sorumluları, "Eşler, birinci sınıf fahişelerden daha iyi olmalı. O zaman kocaları başka arayışlara girmez ve şiddete başvurmaz" diyor. İnsan hakları örgütleri ve Malezyalı yetkililer, bu kulübün hem erkekler hem de kadınlar için utanç verici olduğunu söylüyor.Bakandan tepki
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Malezya kendini "ılımlı Müslüman" bir ülke olarak tanımlıyor. Ülke yönetiminde kadınlar önemli roller üstlenmiş durumda. "Sadık Kadınlar Kulübü"nün fazla rağbet görmesi beklenmiyor. Ancak kadınlardan sorumlu bakan Şehrizat Abdül Celil, bu kulübün ülkenin imajına zarar vereceğini söyledi. Bakana Kazakistan ziyareti sırasında "Malezya'da kadınların hakları var mı?" ve "Kadınların kocaları tarafından köleleştiriliyor mu?" gibi sorular soruldu.
Kulübün kurucuları buna benzer tepkilerin kendilerini şaşırtmadığını, Güney Doğu Asya'ya açılmayı hedeflediklerini söyledi.