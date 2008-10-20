Malezya'da Rossi farkı



2008 MotoGP sezonunun 17. ayağı olan Malezya Grand Prix'ini İtalyan sürücü Valentino Rossi kazanmayı başardı.



Yarışa pole pozisyonunda başlayan Dani Pedrosa'nın 2. sırada finiş gördüğü yarışta, Adrea Dovisioso 3. olarak MotoGP kariyerde ilk kez podyuma çıktı. 250cc kategorisindeyse İspanyol Alvaro Bautista birinciliği ulaşırken, yarışın üçüncüsü Marco Simoncelli dünya şampiyonluğunu ilan etti.



Toplam 21 tur üzerinden koşulan Malezya Malezya Grand Prix'ine İspanyol Dani Pedrosa pole pozisyonunda başladı.



Sepang pistinde 125 ve 250cc'de birincilikleri bulunan Pedrosa, MotoGP'de hiç kazanamadığı Malezya Grand Prix'inde 10 tur boyunca liderliğini korumayı başardı.



Dünya şampiyonluğunu Japonya Grand Prix'iyle birlikte ilan eden, Sepang pistindeki yarışa da 2. sırada başlayan Rossi 10. turda Pedrosa'yı geçti ve liderlik koltuğuna oturdu. Yarış liderliğini finiş çizgisine kadar korumayı başaran Rossi, bu yılki dokuzuncu, Sepang pistindeki beşinci birinciliğine ulaştı. Dani Pedrosa'ysa 2. sırada yer aldı

