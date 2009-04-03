Malezya'da muhalif basına yasak kalktı

Malezya'nın görevi bugün devralan Başbakanı Necib Razak, ilk icraatı olarak, iki muhalif gazeteye uygulanan yayın yasağını kaldırdı.



Necib, görevi devralmasından birkaç saat sonra ulusal televizyonda yaptığı sürpriz konuşmada, gazetelere yasağı kaldırmasının yanı sıra süresiz gözaltına izin veren yasa kapsamında tutulan 13 kişiyi serbest bırakma kararını açıkladı.



Başbakan, İç Güvenlik Yasası kapsamında tutulan bu kişilerin kimliklerini açıklamadı, ancak bunların bazılarının hükümet karşıtı gösteri düzenlemekten bir yıldan uzun süredir gözaltında tutulan siyasi muhalifler ve Hint kökenliler olduğu bildiriliyor.



Başbakan Necib, yaptığı kısa konuşmada, kararların, barışın, yasa ve düzenin emanet edildiği vatandaşların güvenini artırmak için doğru zamanda alındığını belirtti. Necib, halk için yorulmak bilmeden çalışma sözü de verdi.



Öğrenimini İngiltere'de yapan 55 yaşındaki Necib, ülkenin 6. başbakanı olarak bugün yemin etmişti.

