Malezya'da köprü çöktü: 3 kayıp

Malezya'da bir köprünün, üzerinden okul çocukları geçtiği sırada çökmesi sonucu nehre yuvarlanan 3 öğrencinin boğulmuş olmasından korkulduğu bildirildi.



Kuzey Perak eyaleti Başbakanı Zambry Abdül Kadir, Kampar nehrinde meydana gelen olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye görevlileriyle ilk yardım personelinin nehre düşen çocukları bulmak amacıyla arama çalışmalarına başladığını belirtti. Kadir "çocukların cesetlerini bulmaya çalışıyorlar" diye konuştu. Bernama ajansının haberinde suda kaybolan öğrencilerin tamamının 13 yaşının altında olduğu, köprünün üzerinde bulunan 20 kadar kişinin ise köprüye asılarak hayatta kaymayı başardıkları kaydedildi. Haberde, 12 yaşındaki K. Mathivanan adlı öğrencinin, "köprünün sallandığı ve öğrencilerin bazılarının üzerine atlamaları üzerine çöktüğü, kendisinin ise köprünün ipine tutunarak hayatta kalmayı başardığı" şeklindeki sözlerine yer verildi. İlk gelen bilgilerde 22 öğrencinin kaybolduğu bildirilmişti.