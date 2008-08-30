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Dünya

Malezya'da konser de yasak

Malezya’da İslami bir partinin ağırlıkta olduğu Kedah eyaletinde gençleri kötü etkiledikleri gerekçesiyle rock, reggae ve pop konserleri yasaklandı

30 Ağustos 2008 03:00

Malezya’da İslami bir partinin ağırlıkta olduğu koalisyonla yönetilen Kedah eyaletinde rock, reggae, pop ve Endonezya kökenli ’dangdut’ müziği konserleri, gençleri kötü etkiledikleri gerekçesiyle yasaklandı.

Ağır makyaj ve topuklu da yasak

Geçtiğimiz yıllarda da, köktendinci PAS partisi tarafından yönetilen Kelantan eyaletinde kadınların ağır makyaj yapıp yükek topuklu ayakkabı giymesi yasaklanmış ve Ramazan'da oruç polisi devriye gezip, oruç tutmayanlara ve bu kişilere servis yapan restoran ve büfelere ceza yağdırmaya başlamıştı.

Danslı konserlere de izin yok

8 Mart’taki genel seçimlerde eyalet yönetimine gelen koalisyon memurların kıyafetlerinden müziğe kadar pek çok alanda sıkı kontroller uyguluyor. Sahnede dans edilmesini istemediklerini belirten bir yetkili, hazırladıkları yönetmelik bitene kadar dans içeren konserlerin yasak olduğunu, ancak dini metinlerin ve ilahilerin okunduğu resitaller ve milliyetçi şarkıların söylendiği konserlerin düzenlenebileceğini belirtti.

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