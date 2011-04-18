T24 LogoT24 Logo
Dünya

MALEZYA'DA KARNEYE KİLO DA YAZILACAK KUALA LUMPUR (A.A)

18 Nisan 2011 12:46

-MALEZYA'DA KARNEYE KİLO DA YAZILACAK KUALA LUMPUR (A.A) - 18.04.2011 - Malezya'da öğrencilerin karnelerinde kilolarına ilişkin değerlendirme bilgisinin yer alacağı bildirildi. Malezya Sağlık Bakanı Liow Tiong, yakında karnelere, ders notlarının yanı sıra öğrencilerin vücut kitle endeksi bilgisinin ekleneceğini, böylece ailelerin, çocuklarının beslenmelerine dikkat edip etmediklerini takip edeceklerini söyledi.  Karnelere vücut kitle endeksi bilgisinin eklenmesi kararının, Malezya hükümetinin, okul çağındaki çocukların hazır gıda ve şekerli içecekler satan kafelere gitmelerini yasaklayan obeziteyle mücadele programı dahilinde alındığı belirtildi. Malezya Sağlık Bakanlığına göre, ülkedeki çocukların yaklaşık dörtte biri kilolu ve yüzde 10'undan fazlası obez.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24