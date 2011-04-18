-MALEZYA'DA KARNEYE KİLO DA YAZILACAK KUALA LUMPUR (A.A) - 18.04.2011 - Malezya'da öğrencilerin karnelerinde kilolarına ilişkin değerlendirme bilgisinin yer alacağı bildirildi. Malezya Sağlık Bakanı Liow Tiong, yakında karnelere, ders notlarının yanı sıra öğrencilerin vücut kitle endeksi bilgisinin ekleneceğini, böylece ailelerin, çocuklarının beslenmelerine dikkat edip etmediklerini takip edeceklerini söyledi. Karnelere vücut kitle endeksi bilgisinin eklenmesi kararının, Malezya hükümetinin, okul çağındaki çocukların hazır gıda ve şekerli içecekler satan kafelere gitmelerini yasaklayan obeziteyle mücadele programı dahilinde alındığı belirtildi. Malezya Sağlık Bakanlığına göre, ülkedeki çocukların yaklaşık dörtte biri kilolu ve yüzde 10'undan fazlası obez.