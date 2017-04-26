Malezya'da dini eğitim veren okulda, hortumla dövülen çocuk hayatını kaybetti

Malezya medyasında yer alan bir habere göre dini eğitim veren bir okulun müdür yardımcısı tarafından dövülen 11 yaşındaki çocuk bacaklarının kesilmesinin ardından hayatını kaybetti.

Malezya'nın Johor eyaletinde meydana gelen olayda dini eğitim veren bir okulun müdür yardımcısı tarafından dövülen 11 yaşındaki çocuk komaya girdi. Ölen çocuk ve 14 sınıf arkadaşının 24 Mart tarihinde okul binasında gürültü yaptıkları gerekçesiyle bir su hortumuyla dövüldükleri iddia ediliyor.

Günlükte sistematik dayak anlatılıyor

Evrensel'de yer alan habere göre, ölen çocuğa ait günlükte ise okuldaki sistematik dayak anlatılıyor. Günlükte yer alan bilgilerde sınıfta bir kişinin hata yapması sonucunda tüm sınıfın ceza gördüğü belirtiliyor. Ayrıca günlükte çocuğun "Sevgili Allah, lütfen anne ve babamın beni başka bir okula göndermelerini sağla çünkü artık buna dayanamıyorum" şeklinde ifadeleri yer alıyor.

Çocukları dövmekle suçlanan müdür yardımcısının gözaltına alındığı ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği kaydedildi. Ulusal Hafız Okulları Birliği Federasyonu (PINTA) güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğun ayak tabanlarına hortumla vurulduğunun görüldüğünü açıkladı. Okulun müdürü ise devam eden polis soruşturmasını gerekçe göstererek açıklama yapmayı reddetti.