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Dünya
Deutsche Welle

Malezya'da denizde facia

Malezya açıklarında bir mülteci teknesi battı. 100'e yakın mülteciden 31'i kurtarılabildi.

18 Haziran 2014 15:29


Malezyalı yetkililerin verdiği bilgiye göre, Endonezya vatandaşlarını taşıyan mülteci teknesi, başkent Kuala Lumpur'un 45 kilometre batısındaki Banting kenti yakınlarında battı.

Teknede bulunanları kurtarmak için bölgeye 1 helikopter ve 5 gemi gönderildi. Mültecilerden 31'i kurtarılırken 66 kişinin hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Teknenin kötü hava şartları nedeniyle battığı tahmin ediliyor.

Her yıl Endonezya, Burma ve Bangladeş'ten binlerce mülteci, Malakka Boğazı üzerinden Malezya'ya ulaşmaya çalışıyor. Bu sırada sık sık kazalar meydana geliyor. Malezya'daki büyük çiftliklerde on binlerce Endonezyalı kaçak çalışıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MalezyaEndonezyaKuala LumpurBantingEndonezya BurmaBangladeşMalakka BoğazıEndonezyalıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

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