Malezya'da denizde facia



Malezyalı yetkililerin verdiği bilgiye göre, Endonezya vatandaşlarını taşıyan mülteci teknesi, başkent Kuala Lumpur'un 45 kilometre batısındaki Banting kenti yakınlarında battı.

Teknede bulunanları kurtarmak için bölgeye 1 helikopter ve 5 gemi gönderildi. Mültecilerden 31'i kurtarılırken 66 kişinin hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Teknenin kötü hava şartları nedeniyle battığı tahmin ediliyor.

Her yıl Endonezya, Burma ve Bangladeş'ten binlerce mülteci, Malakka Boğazı üzerinden Malezya'ya ulaşmaya çalışıyor. Bu sırada sık sık kazalar meydana geliyor. Malezya'daki büyük çiftliklerde on binlerce Endonezyalı kaçak çalışıyor.