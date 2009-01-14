Malezya'da bira içene kırbaç

Malezya'nın şeriat mahkemeleri, çok kültürlü ülkede daha önce görülmeyen cezalar vermeye başladı



Geçen yıl ayrı barlarda bira içerken yakalanan 38 yaşındaki Muhammed Nasır Muhammed ile 22 yaşındaki kadın garson Nurize Baharuddin, 6’şar kırbaç darbesi ve bin 400'er dolar para cezasına çarptırıldı.



Şeriat mahkemesi kırbaç cezasının onları utandırmak için verildiğini ve herhangi bir cezaevinde yerine getirilebileceğini bildirdi.



Singapur’da sürekli oturma izni bulunan 32 yaşındaki model Kartika Sari Dewi Shukarno da alkol içmekten suçlu bulundu. Onun cezası ise 4 Mayıs’ta açıklanacak. Bununla birlikte, çoğunluğu Müslüman olan Malezya’da alkol satışı serbest.