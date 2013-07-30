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Dünya

Malezya'da banka sahibi öldürüldü

Malezya'nın beşinci büyük bankasının kurucusu Bahreynli Hüseyin Ahmad Najadi'nin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi

30 Temmuz 2013 14:37

Malezya'nın beşinci büyük bankasının kurucusu ve sahibi Bahreynli Hüseyin Ahmad Najadi otoparkta silahla öldürüldü. Saldırıda eşi ağır yaralandı.

Polis yetkilileri, silahlı kişi veya kişilerin otoparkta Najadi ve eşine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda Najadi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkililer, Najadi'nin yaralanan eşinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Malezya'nın 5'inci büyük bankasının kurucusu olan Najadi'ye yönelik öncesinde de silahlı saldırı girişimi yapıldığı belirtildi.

Malezyalı Bernama haber ajansına göre Najadi Kuan Yin Temple binasının dışındaki otoparkta kendisini bekleyen üç kişi tarafından öldürüldü. Otoparkta infazı gerçekleştiren saldırganlar daha sonra bir taksiyle kaçtı. Bir polis yetkilisinin belirttiğine göre cinayet sebebi iş ilişkili.  Najadi'nin ağır yaralanan 49 yaşındaki eşinin ismi ise açıklanmadı.

Olayı duyan Najadi'nin 45 yaşındaki bankacı oğlu Pascal Najadi şok geçirdiğini söyledi. İsviçre ve İngiliz pasaportu bulunan bankacı Pascal Najadi yetkililerden cinayeti işleyenlerin hemen bulunmasını talep etti.


1975'ten beri kurduğu bankanın başındaydı


75 yaşındaki Najadi Malezya'nın en büyük bankalarından Arap-Malezya ortak sermayeli AmBank'ın sahibiydi. 200'den fazla şubesi olan banka Malezya'nın aktif bakımından 5. büyük bankasıydı. Ülkenin Ortadoğu'da iş yapan şirketlerine önemli iş kontakları sağlayan banka 1975'te kurulmuştu.

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