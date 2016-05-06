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Dünya

Malezya'da bakan yardımcısını taşıyan helikopter kayboldu

Altı kişinin bulunduğu helikoptere ulaşmak için sivil ve askeri arama kurtarma ekipleri araştırmalarına devam ediyor

06 Mayıs 2016 13:44

Malezya Plantasyon Endüstrileri ve Ürünleri Bakan Yardımcısı Noriah Kasnon’u taşıyan helikopterin dün öğle saatlerinde Saravak Eyaleti'nde kaybolduğu bildirildi.

NTV'nin haberine göre, Plantasyon Endüstrileri ve Ürünleri Bakan Yardımcısı Noriah Kasnon'un bulunduğu helikopterden dün öğlen saatlerinden itibaren haber alınamadı. Eurocopter AS350 türü helikopterin Betong’dan Kuching’e giderken kaybolduğu açıklandı.

Altı kişinin bulunduğu helikoptere ulaşmak için sivil ve askeri arama kurtarma ekipleri araştırmalarına devam ediyor.

Seçim kampanyasına gitmişti

 

Helikopterde Bakan Yardımcısı Noriah Kasnon’un yanı sıra, Bakanlık Genel sekreteri Sundaran Ann Amalai da bulunuyordu.

Bakan Yardımcısı'nın 7 Mayıs’ta Saravak Eyaleti’ndeki seçim kampanyasına gittiği belirtildi.

 

Saravak Emniyet Müdürü, yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra 16.12'de Betong’dan havalanan helikopterle 16.32'de irtibatın kesildiğini söyledi.

 

Arama çalışmaları başlatıldı

 

Savunma Bakanı Hişamuddin Hüseyin Onn, kayıp helikopterin aranması konusunda Hava Kuvvetleri’nin de katkıda bulunduğunu söyledi.

Arama çalışmalarına sivil havacılık ekiplerinin yanı sıra Denizcilik Kurumu helikopterleri de katıldı.

Helipkopterin kaybolduğu alanın yakınlarında bir kadın cesedi bulundu.  Başbakan Necib bin Razak, dün akşam twitter hesabından yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

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