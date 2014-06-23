Malezya'da 'Allah' kelimesi gayrimüslimlere yasaklandı

Malezya Federal Mahkemesi gayrimüslimlerin 'Allah' kelimesini kullanmalarına yönelik önceden verilen kararı onadı. Kararla birlikte Malezyalı Hıristiyanların 'Allah' kelimesini kullanması en yüksek mahkeme tarafından da suç olarak kabul edildi.

2007 yılında ülkedeki Hıristiyanlarca yayınlanan ‘Herald’ gazetesinin ‘Allah’ kelimesini kullanmamasına yönelik karar verilmiş ve Ekim 2009’da Temyiz Mahkemesi kararı onamıştı.

Malezyalı Hıristiyanlar Arapça’dan Malay diline geçen ‘Allah’ kelimesinin sadece İslam dinine ait olmadığını belirterek kelimeyi ayinlerde kullanma haklarının olduğunu savunuyor.

Müslümanlar ise ‘Allah’ kelimesinin Hıristiyanlarca kullanılmasının ülkenin yüzde 60’ını oluşturan Müslümanlarda kafa karışıklığına yol açtığını ve din değiştirmelere yol açabileceğini ifade ediyor.

Yaklaşık yüzde 9’u Hıristiyan olan Malezya’da Hinduizm ve Budizm inancına sahip insanlar da yaşıyor.