Malezya’da 54 yıllık iktidara isyan

T24 - Yolsuzlukla mücadele ve şeffaf seçimler için sokağa dökülen 50 bin Malezyalı, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı, eski Başbakan Yardımcısı Enver İbrahim yaralandı.





Malezya’nın bağımsızlığını ilan ettiği 1957 yılından bu yana iktidarda bulunan Ulusal Cephe koalisyonuna karşı birleşen muhalefet, ülke tarihinin en büyük protestosunu gerçekleştirdi. Gösterilerin izne tabi olduğu ülkede hükümet, muhaliflere verdiği onayı son anda geri çekince başkent Kuala Lumpur karıştı. 50 bin muhalif sokaklara dökülürken, polis gaz bombası ile müdahale etti, bin 667 kişi tutuklandı.



Seçimlerin şeffaf olması, tüm partilerin kampanyalarında medyadan eşit şekilde yararlanması, yolsuzluğa ve rüşvete son verilmesi talepleriyle bir araya gelen Berish (Temiz) adlı koalisyon, önce sokak protestosu düzenlemek için izin istedi. Hükümet sokak gösterisini reddedince, cumartesi günü Merdeka Stadyumu’nda toplanılması kararlaştırıldı. Ancak hükümet, trafiği felç edeceği gereçesiyle izni, gösteriye bir gün kala geri çekti. Muhalifler yasağı dinlemeyeceğini açıklayınca, cuma gecesi Kuala Lumpur’a çıkan tüm yollar kapatıldı.

Enver İbrahim de yaralı



Gösteri öncesinde 150 kişi gözaltına alındı; Merdeka Stadyumu’na yürüyüş başlayınca, polisin müdahalesi sert oldu. ‘Berish’i Silme Operasyonu’ kapsamında bin 667 kişi tutuklandı, tazyikli su ve gaz bombaları kullanıldı. Muhaliflerin önemli figürü Enver İbrahim de gösterilerde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kafasında ezik ve bacağında kesikler oluşan İbrahim AFP’ye, “Gaz bombalarını bizi nişan alarak atıyorlardı. Nefes alamadım” dedi. Eski Başbakan Yardımcısı İbrahim, muhalefete geçtikten sonra hakkında açılan yolsuzluk ve cinsel taciz davaları nedeniyle hapis cezası almış, 2008’de tekrar meclise dönmüştü. Ülkede en son 2007’de binlece kişinin katıldığı bir protesto düzenlenmiş ve muhalefetin oyları artmıştı. Malezya’da takvime göre 2013’de gerçekleştirilmesi gereken seçimin öne alınacağı açıklanmıştı.