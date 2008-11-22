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Dünya

Malezya yogayı yasakladı

Malezya Ulusal Fetva Konseyi, Hinduizm esasları içerdiği ve Müslümanları yozlaştırdığı gerekçesiyle yoga yapmayı yasakladı

22 Kasım 2008 02:00

Malezya Ulusal Fetva Konseyi, Hinduizm esasları içerdiği ve Müslümanları yozlaştırdığı gerekçesiyle yoga yapmayı yasakladı.

Konsey Başkanı Abdülşükür Hüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoganın sadece fiziksel bir egzersiz olmadığını, Hinduizme ait tinsel temalar taşıdığını söyledi. Hüseyin, Müslümanların yoga yapmamalarını istedi.

Hindistan kaynaklı yoganın fiziksel egzersizlerden oluştuğunu, iç huzuru sağlamayı ve en sonunda Tanrı ile bir olmayı amaçladığını ifade eden Hüseyin, "Bu caiz değildir. Müslümanların inancını yok edebilir" diye konuştu.

Kızlara erkek gibi giyinmek de yasak

27 milyon nüfusun yüzde 60'ını Müslümanların oluşturduğu Malezya'da, "yasa veya şeriat kanunu" olarak kabul edilmese de konseyin fetvalarına uygun yaşanıyor.

Konsey, daha önce de kızların erkek gibi giyinmelerine, erkek gibi hareket etmelerine yasak getirmişti.

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