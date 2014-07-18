Malezya uçağının sırrı



Malezya Havayolları'ndan yapılan son açıklamaya göre, düşen uçakta hayatını kaybedenlerin 189'u Hollanda vatandaşı. Daha önce 173 Hollanda vatandaşı olduğu bildirilmişti.

Uçaktaki 298 kişiden 283'ünün yolcu, 15'inin ise mürettebat olduğu kaydedildi. Hayatını kaybeden diğer yolcular arasında 29 Malezyalı, 27 Avustralyalı, 12 Endonezyalı, 9 İngiliz, 4 Alman, Üç Filipinler vatandaşı, 1 Kanadalı ve 1 Yeni Zelandalı yolcu bulunuyordu. 15 kişilik mürettebat da Melazyalı'ydı.

Malezya Havayolları, ayrıca 4 Belçika vatandaşının da öldüğünü bildirdi, ancak Belçika Dışişleri Bakanlığı uçakta 5 Belçikalı'nın bulunduğunu duyurdu. 4 kişinin hangi ülkeden olduğu ise tespit edilemedi.

Yolcu başına 5 bin dolar ödenecek

Malezya Havayolları, Ukrayna'daki kaza bölgesine destek için bir ekip göndereceğini bildirdi. Ayrıca ölenlerin yakınlarına başlangıç masrafları için 5 bin dolar ödeneceği açıklandı.

Malezya Havayolları Avrupa Başkan Yardımcısı Huib Gorter, “Uçak 1997 yılında üretildi ve 17 yıldır hizmette. Tüm iletişim sistemleri çalışıyordu” açıklamasını yaptı.

Havayollarının aileleri kaza bölgesine götürmeyi amaçladığını kaydeden Gorter, “Bunun mümkün olup olmadığını araştırıyoruz” dedi.

Malezya Başbakanı Necip Rezak açıklamasında,''Uçak gerçekten düşürüldüyse Malezya suçluların adalet karşısına çıkarılması konusunda ısrarcı olacaktır'' dedi.

Malezyalı bakandan tepki

Malezya Ulaştırma Bakanı Liow Tiong Lai ise uçağın rotasının, yolu kısaltmak ve maliyeti azaltmak amacıyla bölgeden geçirildiğine ilişkin eleştirilere tepki gösterdi.

Bakan Liow Tiong Lai, Uluslararası Kuala Lumpur Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, aynı rotanın Asya Pasifik Havayolları Birliği'ne üye 16 havayolu şirketinden en az 15'i tarafından hemen her gün kullanıldığına dikkat çekti.

"Rusya yanlısı ayrılıkçılar vurdu"

Öte yandan CNN televizyonu, ABD gizli servislerinin geçici raporuna dayanarak uçağın büyük ihtimalle Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından vurulduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Malezya Havayolları'na ait Boeing 777 tipi uçağın kara kutularını almayacaklarını söyledi

"Rossiya 24" haber kanalına konuşan Lavrov, "Rusya, Ukrayna'da düşen Boeing 777'nin kara kutularını almak niyetinde değil. Bu Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın işi" dedi.